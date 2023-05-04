Разменная монета: как уберечь детей от страданий при разводе родителей

Что делать, если ваш ребенок страдает от последствий развода?

В идеальном мире родители разводятся, продолжают спокойно воспитывать детей и с уважением относятся друг к друга. Однако чаще всего бывает абсолютно наоборот: ссоры, крики, деление имущества и детей. О том, как уберечь своего малыша от интриг при бракоразводном процессе, изданию aif.ru рассказала психодраматерапевт Ольга Малинина.

По ее словам, самое сложное для многих родителей — научиться общаться друг с другом после развода. Ведь, как правило, они видят друг в друге того, кто когда-то обидел, причинил боль, а не отца или мать своего ребенка.

«После расставания происходит смена ролей, и бывшие муж и жена не могут позволить себе требовать какого-то особенного отношения к себе на основании того, что раньше она была любимая жена, а он любимый муж», — говорит эксперт.

По словам Малининой, теперь необходимо действовать на благо ребенку и разделить зоны ответственности. Например, кто за что отвечает? Как будет проходить отпуск? Кто за что платит? Все остальное в данной ситуации не важно.

«На детей чаще всего негативно влияет не сам развод, а то, как ведут себя родители и другие родственники, которые переходят на оскорбления, шантаж, упреки или месть», — добавила эксперт.

Стоит всегда помнить, что дети могут начать канючить, болеть, прогуливать школу, чтобы обратить внимание родителей на себя. Им может казаться, что таким образом родители снова смогут помириться и быть вместе. Для того, чтобы этого избежать, важно говорить с ребенком и постоянно объяснять, что родители больше просто не хотят жить вместе.

Также важное правило — не показывать вашего нового партнера ребенку какое-то время.

Главные ошибки родителей при разводе:

Первая. Когда родители делают вид, что ничего не произошло и не говорят детям, что они развелись. Например, утверждают, что папа — в командировке.

Вторая. Когда родители используют детей как передаточное звено для своего общения и взаимодействуют друг с другом напрямую, а включают ребенка.

Третья. Любые ссоры и крики при детях.

Четвертая. Когда мать запрещает ребенка видеть своего отца. А мужчина, в свою очередь, соглашается с этим.

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