Особое имущество: как делится материнский капитал при разводе?

Бракоразводный процесс — болезненная процедура для супругов. Насколько важно обращаться за помощью к юристам?

Материнский капитал не будут делить между родителями при разводе. Об этом в беседе с изданием «Российская газета» рассказала председатель Московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Сертификат обычно выдается матери. Что касается всего остального, нужно так же основываться на букве закона.

«Принцип распределения общего имущества супругов в равных долях может быть изменен брачным договором или соглашением о разделе такого имущества», — пояснила собеседница.

Иногда в суде могут отходить от принципов долевого равенства, учитывая интересы одного из супругов и детей. Допустим, если бывший муж или жена не могут работать по состоянию здоровья или же наоборот кто-то из супругов по неуважительным причинам не получал доход, а также способствовал уменьшению общей собственности своими недобросовестными действиями.

Важно учесть, что в подобных случаях не говорится об «абсолютном» перераспределении общей собственности в пользу кого-то одного. В каждой конкретной ситуации суду необходимо определить, являются ли упомянутые обстоятельства достаточными, чтобы уйти от принципа равенства. И в каких пределах возможно увеличить долю одного из супругов в общем имуществе.

Допустим, если с кем-то из родителей остается ребенок с инвалидностью, которому из-за заболевания нужно отдельное помещение, а возможности приобрести другое жилье нет. Тогда суд вправе не подвергать разделу квартиру, передав ее тому, с кем остается больной ребенок, причем не выплачивая компенсацию другой стороне.

Кроме того, не делятся детские вещи: одежда, игрушки, принадлежности для учебы. Они передаются без компенсации родителю, с которым остаются дети. Помимо всего прочего, при разделе имущества не учитываются вклады, открытые супругами на имя общих детей, поскольку принадлежат последним.

Совместно нажитым не считается имущество, нажитое до брака, приобретенное на личные средства, а также подаренное, унаследованное или полученное по другим безвозмездным сделкам во время брака. Не подлежат разделу и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Личные вещи также являются собственностью супруга, даже если они были приобретены за счет общих средств, исключение — драгоценности или другие предметы роскоши.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будет означать статус бывших супругов в Семейном кодексе РФ.