Глава пострадавшей от лесных пожаров Сосьвы подал заявление об отставке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 054

Чиновник принял решение сложить полномочия досрочно.

Глава пострадавшей от лесных пожаров Сосьвы подал заявление об отставке

Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann

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Глава поселка Сосьва в Свердловской области Геннадий Макаров подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы», — говорится в сообщении.

Планируется, что Дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит его заявление.

До этого стало известно о том, как страшные пожары бушевали в Свердловской области. Масштабы катастрофы хорошо видны по кадрам с воздуха — тысячи квадратных метров черной, выжженной земли.

В поселке Сосьва без крова остались порядка 600 человек, огонь уничтожил около 120 домов. Два человека погибли. Губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить жилой фонд села в течение одного сезона. В ближайшее время начнется строительство 60-квартирного дома, а также индивидуального модульного жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин поручил восстановить сгоревший уральский поселок Сосьва.

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