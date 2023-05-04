«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 894

Певица Юта назвала Валентина Юдашкина народным художником

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Артистка с трепетом вспоминает то время, когда смогла себе позволить купить платье от великого кутюрье.

Российская певица Юта назвала смерть Юдашкина безвременной потерей. Своими воспоминаниями о кутюрье артистка поделилась на пятом Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», который прошел в Кремле, с корреспондентом 5-tv.ru.

«Он был настоящим народным художником. Он все это время был со своей страной. Это очень важно нам сейчас. Он творил красоту. У нас сейчас говорят: „Все для фронта, все для победы“. Казалось бы, чем великий художник может помочь для фронта, для победы? Но спасет мир красота. Самое главное, эту красоту видеть», — поделилась Юта.

Певица вспомнила, как однажды ей потребовалось купить платье для съемок в клипе. Забежав в ближайший магазин, Юта, как она сама признается, увидела «платье мечты». Каково было ее удивление, когда она поняла, что может себе позволить купить предмет гардероба от великого кутюрье.

«Он творил эту красоту. Мы ее видели. Второго такого нет», — отметила Юта.

2 мая Валентин Юдашкин скончался после продолжительной болезни с онкологией на 60-м году жизни. Церемония прощания состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, как Глюкоза поделилась воспоминаниями о Юдашкине.

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