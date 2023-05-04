Россия и Индия не смогли договориться о торговле в рупиях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 198

Reuters: Россия и Индия отказались от механизма расчета в рупиях

Россия и Индия не смогли договориться о торговле в рупиях

Фото: www.globallookpress.com / Doukdouk

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Какая валюта более приемлема для российской стороны?

Россия и Индия решили приостановить работу по переводу двусторонней торговли в рупиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких индийских чиновников.

По новой информации, России неудобно держать рупии. Взамен Москва хочет оплаты в китайских юанях или других валютах. Более того, российские власти прогнозируют годовой профицит рупий свыше 40 миллиардов долларов и считают такую ситуацию «нежелательной». Сейчас обе страны ищут альтернативу.

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что могла, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло», — заявил один из чиновников.

В конце концов, все эти перестановки повлияют, в первую очередь, на индийских импортеров нефти и угля из России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как богатейший человек Азии выявил крупнейшего финансового террориста.

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