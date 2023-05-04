В Екатеринбурге таксист поссорился с клиентом и застрелил его из пистолета

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 124

Водитель был задержан на месте преступления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Altan Gocher; 5-tv.ru

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Сотрудниками правоохранительных органов был задержан таксист, который застрелил своего пассажира во время ссоры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что убийство было совершено вечером 3 мая недалеко от железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Водитель и пассажир повздорили в ходе поездки, первый достал травматический пистолет и выстрелил в ногу второму. От полученной травмы пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи — пуля попала в бедренную артерию, что привело к летальному исходу.

Таксист не стал скрываться, и полиция задержала его на месте происшествия. В отношении него возбуждено дело по статье, предусматривающей наказание за совершение убийства.

Прежде, 14 апреля, в Санкт-Петербурге таксист ударил по голове пассажира-трансгендера и нанес ему серьезные травмы. У госпитализированной жертвы были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель такси сбил мотоциклиста с несовершеннолетним пассажиром в центре Москвы.

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