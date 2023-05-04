В Тюменской области горит село Успенка — страшные кадры

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 570

В Тюменской области горит село Успенка, жителей эвакуировали

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь подбирается к жилым домам.

В Тюмени, в районе села Успенка, загорелся ангар с сеном. Горело изначально только одно здание, но из-за сильного ветра искры начали разлетаться по округе. Местные жители эвакуируются и пытаются спасти животных. На месте работает корреспондент «Известий».

Вид у произошедшего настолько пугающий, что местные жители постарше, по всей видимости, приняли произошедшее за стихийное бедствие мирового масштаба.

По данным МЧС, из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек. К тушению пожара привлечено 74 человека и 51 единица техники, на месте ЧП работают пожарные вертолеты.

Огонь подбирается к жилым домам. Часть построек уже объяты пламенем, спасатели пытаются отрезать уцелевшие от огня. На борьбу со стихией брошены все силы.

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