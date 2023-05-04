Проводили в последний путь: кто пришел проститься с модельером Вячеславом Зайцевым

Сегодня в подмосковном Щелкове простились с легендой моды Вячеславом Зайцевым. Он создавал неповторимые образы звезд кино и эстрады, олимпийской сборной. Его русский стиль легко покорял мировые подиумы. И сегодня проводить выдающегося модельера пришли сотни людей — близкие, звездные коллеги, ученики. Поклонники несли маэстро белые лилии и розы — его любимые цветы. Для него звучали последние аплодисменты.

Его коллекции всегда были яркими, но в образах тех, кто сегодня пришел проститься с маэстро моды, лишь сухая черная гамма. Это не светское мероприятие, но здесь очень много тех, кого принято называть звездами. В мире отечественной моды Вячеслав Зайцев сам был безусловной звездой. Сначала единственной, затем — путеводной.

«Слава — это штучный человек. И Слава неистово любил страну. Неистово любил свою Родину. Он создал то, что является иконой смысла, и страны, и стиля, и моды. И многие относятся к этому легкомысленно. На мой взгляд, это очень глубоко. Это очень содержательно», — отметила народная артистка России Надежда Бабкина.

«О нем можно говорить бесконечно. Это очень большая потеря, большая утрата для мира моды, для мира искусства», — сказал стилист Сергей Зверев.

Его первые коллекции были провокационными, но именно они сделали Славу Зайцева знаменитым за границей. Вместе с прозвищем «Красный Диор» он получил внимание французских домов. В Советском Союзе он одевал всех — от домохозяек, сметавших модные журналы с новинками от Зайцева, до олимпийской сборной. И, конечно, это он создавал образы советских звезд кино и эстрады.

«Мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербию, и Зайцев пошил нам такой прекрасный белый костюм, что когда вышел этот красавец на конкурс, безоговорочно ему дали, может быть, за пение, а может быть, за костюм, потому что он был так одет», — отметил народный артист РФ Бедрос Киркоров.

Зайцев — это про стиль и гармонию в образе. А вот роскошь и пафос, говорит его сын, были ему чужды.

«Он не был пафосным человеком, это его таким сделало общественное мнение. Очень простой, очень домашний, понимаете. И поэтому все эти якобы престижные кладбища — это для нищебродов в душе, которые кричат „вот нам дай это“, „дай нам в Кремле“ и так далее», — отметил его сын Егор Зайцев.

Именно он выбрал местом погребения простое подмосковное кладбище. Говорит, такова была воля отца.

Вячеслава Зайцева решили предать земле в окрестностях подмосковного города Щелково. Здесь неподалеку находится усадьба, в которой он прожил 30 лет. И в этот храм он приходил сам неоднократно. Из-за места похорон многие спорили. Говорили, великого модельера надо хоронить на Новодевичьем или Троекуровском. Имя Вячеслава Зайцева в последние годы часто звучало в контексте скандалов, которые устраивали другие люди. Так, например, семья Гарафутдиновых поселилась в его доме и снимала видео в TikTok на фоне разбитого болезнью кутюрье. Сегодня они тоже пришли.

«Сегодня я не записывала видео. Потому что Вячеслав Михайлович тогда был здоров, пусть даже не настолько, да. Я, кстати, всегда об этом думала, если человек на инвалидной коляске, то что, с ним нельзя снять видео? Ничего?» — считает Лучана Гарафутдинова.

Появился на церемонии и один из братьев Хусаиновых, которые продавали билеты на день рождения Зайцева и устраивали модные показы от его имени, тогда как сам кутюрье об этом не подозревал.

«У него были проблемы с опорно-двигательной аппаратом. Но он был абсолютно нормальным человеком. То есть он был полностью здоровым и в сознании человеком», — сказал Вадим Хусаинов.

И тот факт, что вокруг Зайцева всегда были желающие согреться в лучах его славы, говорит лишь о том, что она была заслуженной, а народная любовь — истинной и искренней. Как и аплодисменты, что звучали на каждом его показе, а сегодня провожают его в последний путь.