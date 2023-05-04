И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 178

Юмориста Петросяна перевели в реанимацию в целях контроля за его здоровьем

И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Народному артисту стало плохо после посещения стоматолога 1 мая, он сам вызвал себе скорую помощь, после чего был госпитализирован.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна действительно переводили в отделение реанимации после госпитализации. Но дело не в тяжелом состоянии юмориста, а в мерах предосторожности. Так, решили медики, будет безопаснее для звездного пациента.

Как стало известно 5-tv.ru, Петросяну стало плохо 1 мая после посещения стоматолога, придя домой он сам вызвал себе скорую помощь. С гипертонией артиста доставили в больницу. Поместили в общую палату, но в связи с рисками из-за начавшегося воспалительного процесса направили в реанимацию — чтобы контролировать ситуацию. Как отметил источник 5-tv.ru, это единственная причина перевода.

При этом его супруга Татьяна Брухунова опровергала новости об отправке артиста в реанимацию, назвав все «чушью». Сам Петросян также выходил на связь с поклонниками и успокаивал — у него просто «плановая проверка», и скоро он вернется домой.

Известно, что у 78-летнего юмориста проблемы с сердцем: в 2013 году ему заменили сердечный клапан для восстановления работы коронарных сосудов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Олимпийский чемпион борется за жизнь в больничных стенах с начала года. За это время спортсмен перенес два инсульта и ряд операций по ампутации конечностей из-за гангрены.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:40
Голыми руками: жители Петербурга раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара
1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео