И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Народному артисту стало плохо после посещения стоматолога 1 мая, он сам вызвал себе скорую помощь, после чего был госпитализирован.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна действительно переводили в отделение реанимации после госпитализации. Но дело не в тяжелом состоянии юмориста, а в мерах предосторожности. Так, решили медики, будет безопаснее для звездного пациента.

Как стало известно 5-tv.ru, Петросяну стало плохо 1 мая после посещения стоматолога, придя домой он сам вызвал себе скорую помощь. С гипертонией артиста доставили в больницу. Поместили в общую палату, но в связи с рисками из-за начавшегося воспалительного процесса направили в реанимацию — чтобы контролировать ситуацию. Как отметил источник 5-tv.ru, это единственная причина перевода.

При этом его супруга Татьяна Брухунова опровергала новости об отправке артиста в реанимацию, назвав все «чушью». Сам Петросян также выходил на связь с поклонниками и успокаивал — у него просто «плановая проверка», и скоро он вернется домой.

Известно, что у 78-летнего юмориста проблемы с сердцем: в 2013 году ему заменили сердечный клапан для восстановления работы коронарных сосудов.

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