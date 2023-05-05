Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной

Грузоперевозчики Польши перекрыли дорогу у границы с Украиной на юго-востоке страны в знак протеста. Об этом сообщает местная администрация.

«Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары», — заявил пресс-секретарь Палаты таможенной администрации в Люблине Михал Дерус.

По его словам, на данный момент возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков.

Согласно данным СМИ, протестующие водители добиваются возвращения системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала спецоперации на Украине.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пробка из желающих уехать из Грузии в Россию образовалась на границе на фоне протестов.