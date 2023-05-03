«Не забегать вперед»: в Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке

Россия не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.

Россия заинтересована в соблюдении условий сделки по вывозу украинского зерна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, важно, чтобы условия сделки соблюдались и были выполнены договоренности, достигнутые ранее.

«Большего сказать невозможно, потому что скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», — заявил Песков.

В случае если сделку не продлят, он призвал «не забегать вперед».

«Российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другим представителями в расчете на то, что условия сделки будут выполнены», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заключил, что Россия не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.

Сегодня, 3 мая, стало известно о том, что переговоры по зерновой сделке могут пройтти 5 мая в Стамбуле. А прежде стало известно, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая. Однако МИД России не подтвердил переговоры — к российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Кремле думают о продолжении диалога по зерновой сделке.