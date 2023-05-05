В «Аэрофлоте» опровергли сближение беспилотника с самолетом в Шереметьево
| Происшествия Эксклюзив 45
Возможно, это был оптический обман.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
В интернете распространилась информация о том, что неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Однако данная ситуация не нашла подтверждения, сообщила пресс-служба «ПАО Аэрофлот».
«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», — уточнили там.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при посадке рейса пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево ложно сработала индикация двери багажного отсека.
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