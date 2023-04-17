«Что уж тут скрывать»: Алсу рассказала правду об уколах красоты и омоложении

Певица призналась, что стала клиентом косметолога после 30 лет.

Певица Алсу рассказала, какие косметологические процедуры помогают ей поддерживать молодость кожи. По словам звезды, к радикальным методам омоложения, таким как пластическая хирургия, она не прибегала. Но в этом, очевидно, и нет необходимости.

«Что уж тут скрывать… Не буду лукавить, все, что дооперационное, делаю понемножечку. Это так называемые уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры. Я не помню их названия, сложные очень, потому что доверяюсь полностью специалисту, но потихонечку, понемножечку делаю. Я начала после 30», — сказала Алсу корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

По мнению артистки, начинать визиты к косметологу в 30 лет — тоже рано. Но певица решила заранее позаботиться о сохранении красоты лица. Это были, как отметила Алсу, превентивные меры. Чтобы потом не пришлось прибегать к тяжелой артиллерии в плане ухода за запущенным лицом. Кроме того, исполнительница очень любит загорать, а это, как известно, негативно сказывается на состоянии кожи. С возрастом проблема фотостарения на солнце становится все более актуальной.

«В этом году у меня вообще юбилей, мне 40 в этом году!» — добавила певица.

Четвертый Международный научно-образовательный форум с онлайн-трансляцией «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» состоялся в Цифровом деловом пространстве. Крупное событие индустрии собрало на площадке сотни ведущих специалистов. Многие отечественные знаменитости посетили мероприятие в качестве почетных гостей и поделились с прессой своими взглядами на современный подход к красоте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Дмитрий Колдун заявил о готовности обратиться к пластическому хирургу.