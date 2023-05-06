Киану Ривз готовится к тайной свадьбе

Под венец знаменитый актер поведет свою давнюю избранницу — художницу Александру Грант.

Голливудский актер Киану Ривз, однажды разбивший миллионы сердец новостью о романе с художницей Александрой Грант, добивает поклонниц. Он собрался жениться, да еще и тайно — чтоб никто не щелкал вспышкой фотоаппарата под носом и не обсуждал платье невесты в прессе. Об этом сообщает портал RadarOnline со ссылкой на собственных информаторов в кругу знаменитостей.

Предполагается, что влюбленные решили связать себя узами брака этим летом. Источники утверждают, что 58-летний Киану и 50-летняя Александра уже распланировали церемонию без излишеств, которая позволит им продолжить свои тихие романтические отношения без лишнего внимания со стороны.

«Они хотят сохранить все в тайне, за исключением приглашения членов семьи и нескольких близких друзей», — сказали знакомые артиста журналистам.

Что Киану Ривз нашел спутницу жизни, стало известно в 2019 году. Тогда он начал выходить в свет в сопровождении Александры Грант. Пара появилась на благотворительном мероприятии, а потом и на многих других. При этом знакомство жениха и невесты произошло еще раньше — в 2011. Актер и художница работали вместе над книгой «Ода счастью»

Ривз никогда не был женат. В далеком прошлом у него была девушка, актриса Дженнифер Сайм. В 2000 году на свет должна была появиться их дочь, девочку заранее придумали имя Ава Арчер Сайм-Ривз. Но за неделю до родов выяснилось, что ребенок умер в утробе. Спустя год артистка погибла в автокатастрофе. В начале карьеры Сайм была ассистентом режиссера Дэвида Линча. Свой фильм «Малхолланд Драйв» мастер посвятил ее памяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подготовке к свадьбе в большой семье певицы Риты Дакоты. Даже к двум свадьбам. Исполнительница получила предложение руки и сердца, а через два дня ее бывший муж решил взять в жены свою избранницу. Звезды остались друзьями после развода, более того, они прекрасно проводят время вместе и с новыми возлюбленными. Может и под венец в один день пойдут?