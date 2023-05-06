Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно
Российские войска контролируют практически весь город.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Ежедневно ВСУ теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. С таким заявлением выступил Евгений Пригожин.
«Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми», — отметил Пригожин.
По словам главы ЧВК «Вагнер», войска продвинулись на 170 метров. Сейчас добровольцы занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Боевики киевского режима продолжают удерживать часть жилой застройки ценой невероятных потерь.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал.
В Кремле прокомментировали вывод подразделения ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Ранее 5-tv.ru сообщал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие дни или даже часы. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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