В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 104

Балицкий: контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время

В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Националисты постепенно стягивают силы, но российские бойцы стоят на страже и готовы отразить атаку.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева.

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Он отметил, что противник активно стягивает силы — эти данные российские военные получают благодаря беспилотникам, проникающим на территории киевского режима на глубину до 150 километров.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией и понимаем, что это может произойти в ближайшие дни или даже часы», — сказал Балицкий.

До этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также сообщал, что контрнаступление ВСУ уже фактически началось, но пока не перешло в активную фазу. Украинские боевики проявляют небольшую активность по периметру и внутри фронта.

Ранее, писал 5-tv.ru, разведка США раскрыла планы Украины по контрнаступлению.

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