В Кремле прокомментировали вывод подразделения ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Песков: мы видели заявление Пригожина по выводу ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Все свои позиции подразделение передает Минобороны России.
В Кремле видели заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе его подразделения из Артемовска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, разумеется, мы видели его в СМИ. Но я не могу его комментировать, потому что это касается хода СВО», — сказал Песков.
До этого Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» передают позиции подразделениям министерства обороны РФ.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ.
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