СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Дело будет передано в главное следственное управление СК России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Подрыв автомобиля Захара Прилепина в нижегородской области был квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело будет передано в главное следственное управление СК России.

Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия произошла в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.

Изначально писателя госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
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