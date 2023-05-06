СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт
Дело будет передано в главное следственное управление СК России.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru
Подрыв автомобиля Захара Прилепина в нижегородской области был квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Дело будет передано в главное следственное управление СК России.
Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия произошла в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.
Изначально писателя госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.
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