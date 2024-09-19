Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина отказался от дачи показаний в суде

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков не стал давать показания в суде. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний.

Адвокат Пермякова рассказала, что обвиняемый в покушении воспользовался статьей 51 Конституции РФ, согласно которой он имеет право не свидетельствовать против себя. Суд согласился с позицией. Адвокат озвучила полученные на этапе следствия показания своего подзащитного.

Согласно зачитанным прокурором материалам дела, Пермяков обладал знаниями в области изготовления мин. Обвиняемый сделал два взрывных устройства из промышленных материалов. Их Пермяков заложил под автомобиль писателя.

После того, как взрыв произошел, на месте правоохранители нашли мину, которая не сдетонировала. Ее откопали и забрали для обезвреживания.

Покушение на Захара Прилепина

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Писатель находился в автомобиле со своим сослуживцем Александром Шубиным, когда в машине сдетонировало взрывное устройство. От полученных травм Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но врачам удалось спасти его.

По данным следствия, Пермяков сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru узнал, что в 2014–2015 годах мужчина являлся ополченцем ДНР и боролся с киевским режимом. Свою вину Александр признал на заседании 12 сентября.

Кроме того, недавно выяснилось, что обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок. Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года. Потом он был условно досрочно выпущен.

В этот раз Пермякову предъявили обвинения сразу в ряде статей: за совершение террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконный оборот оружия и изготовление взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК), приобретение и хранение заведомо поддельного удостоверения для облегчения совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК), после того, как он установил взрывное устройство в машину марки Audi Q7 писателя Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие установило соучастника покушения на писателя Прилепина. Подозреваемого уже объявили в розыск.