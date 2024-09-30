Совершивший покушение на Захара Прилепина приговорен к пожизненному сроку

В мае 2023 года агент СБУ подорвал авто писателя в Нижегородской области.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима Александра Пермякова* за совершение покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил прошение гособвинения. Вместе с тем сторона призывала обязать Пермякова выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Покушение на Захара Прилепина

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Писатель находился в автомобиле со своим сослуживцем Александром Шубиным, когда в машине сдетонировало взрывное устройство. От полученных травм Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но врачам удалось спасти его.

По данным следствия, Пермяков сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru узнал, что в 2014–2015 годах мужчина являлся ополченцем ДНР и боролся с киевским режимом. Свою вину Александр признал на заседании 12 сентября.

Кроме того, недавно выяснилось, что обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок. Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года. Потом он был условно-досрочно выпущен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ обещала Пермякову за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. Но обещать, не значит — заплатить. Украинская спецслужба порадовала исполнителя только затратной частью.

* — внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга