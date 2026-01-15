Следствие установило организатора покушения на Прилепина

Рита Цветкова
Его удалось выследить благодаря содействию другого участника преступления, уже получившего приговор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ходе расследования был установлен организатор покушения на российского писателя Захара Прилепина. Вычислить его удалось благодаря активному содействию уже осужденного за это преступление Александра Пермякова*. Об этом говорят данные из судебных документов, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступления, в отношении него было возбуждено уголовное дело», — сообщил представитель Прилепина.

В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в разных регионах России Александр Пермяков получил от организаторов покушения противотанковые мины и изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства. Бомбы он установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. Утром 6 мая автомобиль, в котором он находился с другом Александром Шубиным, был взорван. Шубин погиб, Прилепина госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Вскоре после покушения Пермяков был задержан, в сентябре 2024 года его приговорили к пожизненному заключению, первые пять лет он должен провести в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима. В январе прошлого года преступник попросил лишить его гражданства РФ, так как, по его словам, паспорт был ему нужен только для выполнения задания. Он пытался изменить приговор и дошел до Верховного суда, который оставил прежнее решение в силе.

В октябре 2025-го Захар Прилепин заявил, что подпишет новый контракт с Минобороны РФ и вернется в зону проведения спецоперации. Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель приступил к выполнению боевых задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

30 сент
Совершивший покушение на Захара Прилепина приговорен к пожизненному сроку
27 сент
Гособвинение запросило пожизненный срок для совершившего покушение на Прилепина
19 сент
СБУ обещала Пермякову* за убийство Прилепина 20 тысяч долларов
19 сент
Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина отказался от дачи показаний в суде
16 сент
«Был осужден»: обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок
28 авг
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Прилепина
4 окт
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
4 сент
Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц
7 июл
Захар Прилепин впервые встал на ноги после покушения: «Спасибо, что помнит и молится!»
29 июн
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина
