Следствие установило организатора покушения на Прилепина
Его удалось выследить благодаря содействию другого участника преступления, уже получившего приговор.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В ходе расследования был установлен организатор покушения на российского писателя Захара Прилепина. Вычислить его удалось благодаря активному содействию уже осужденного за это преступление Александра Пермякова*. Об этом говорят данные из судебных документов, с которыми ознакомился 5-tv.ru.
«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступления, в отношении него было возбуждено уголовное дело», — сообщил представитель Прилепина.
В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в разных регионах России Александр Пермяков получил от организаторов покушения противотанковые мины и изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства. Бомбы он установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. Утром 6 мая автомобиль, в котором он находился с другом Александром Шубиным, был взорван. Шубин погиб, Прилепина госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Вскоре после покушения Пермяков был задержан, в сентябре 2024 года его приговорили к пожизненному заключению, первые пять лет он должен провести в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима. В январе прошлого года преступник попросил лишить его гражданства РФ, так как, по его словам, паспорт был ему нужен только для выполнения задания. Он пытался изменить приговор и дошел до Верховного суда, который оставил прежнее решение в силе.
В октябре 2025-го Захар Прилепин заявил, что подпишет новый контракт с Минобороны РФ и вернется в зону проведения спецоперации. Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель приступил к выполнению боевых задач.
* — внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
