«Был осужден»: обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок

Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина гражданин Украины ранее был судим
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года.
Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков ранее уже был осужден за другое преступление. Об этом из зала суда сообщил корреспондент 5-tv.ru
«Мой брат учился в средней школе в Дружковке Донецкой области Украины, но не окончил девятый класс, так как был осужден на семь лет за участие в избиении человека», — рассказала суду родственница Александра.
Известно, что из полученного срока Александр отбыл в местах лишения свободы только четыре года. Потом он был условно досрочно выпущен.
В этот раз Пермякову предъявили обвинения сразу в ряде статей: за совершение террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконный оборот оружия и изготовление взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК), приобретение и хранение заведомо поддельного удостоверения для облегчения совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК), после того, как он установил взрывное устройство в машину марки Audi Q7 писателя Захара Прилепина.
Свою вину Александр признал еще на прошлом заседании 12 сентября. Его дело рассматривают во втором Западном окружном военном суде.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина прикинулся подростком ради совращения школьниц и получил 120 лет тюрьмы.
- 28 авг
- Суд продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Прилепина
- 4 окт
- Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
- 4 сент
- Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц
- 7 июл
- Захар Прилепин впервые встал на ноги после покушения: «Спасибо, что помнит и молится!»
- 29 июн
- Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина
- 15 июн
- Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
- 6 июн
- Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
- 2 июн
- Захару Прилепину придется заново учиться ходить после серии операций
- 27 мая
- Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции
- 25 мая
- Главное — живой! Прилепин учится самостоятельно сидеть в постели
Читайте также
34%
-0.18 100.80
0.41
Нашли ошибку?