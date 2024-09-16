«Был осужден»: обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок

Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года.

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков ранее уже был осужден за другое преступление. Об этом из зала суда сообщил корреспондент 5-tv.ru

«Мой брат учился в средней школе в Дружковке Донецкой области Украины, но не окончил девятый класс, так как был осужден на семь лет за участие в избиении человека», — рассказала суду родственница Александра.

Известно, что из полученного срока Александр отбыл в местах лишения свободы только четыре года. Потом он был условно досрочно выпущен.

В этот раз Пермякову предъявили обвинения сразу в ряде статей: за совершение террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконный оборот оружия и изготовление взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК), приобретение и хранение заведомо поддельного удостоверения для облегчения совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК), после того, как он установил взрывное устройство в машину марки Audi Q7 писателя Захара Прилепина.

Свою вину Александр признал еще на прошлом заседании 12 сентября. Его дело рассматривают во втором Западном окружном военном суде.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина прикинулся подростком ради совращения школьниц и получил 120 лет тюрьмы.