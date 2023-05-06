Проводили в последний путь: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным

Смерть модельера Валентина Юдашкина стала большим шоком для общественности. Особенно учитывая то, что за пару дней до него ушел из жизни его коллега Вячеслав Зайцев.

Легендарного российского кутюрье Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. Он создавал неповторимые образы. Проводить выдающегося модельера пришли сотни людей: близкие, звездные коллеги, ученики и даже политики. Поклонники несли маэстро белые, красные розы и лилии.

Российский бомонд облачился в черное. Большинство присутствующих пришли в очках, чтобы скрыть свои эмоции и, возможно, не показывать слезы. Смерть модельера Валентина Юдашкина стала большим шоком для общественности. Особенно учитывая то, что за пару дней до него ушел из жизни его коллега Вячеслав Зайцев.

Последние годы Юдашкин боролся с онкологией, не сдаваясь, не прекращая творить красоту высокой моды. До последних дней он не уходил в затворничество. В последние годы казалось, что болезнь отступила. Модельер продолжал выпускать коллекции одежды, путешествовал, ходил на мероприятия, но увы, Валентина Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Метастазы распространились по всему телу, в том числе в головном мозге, но очагом онкологии была почка.

Одним из первых попрощаться с кутюрье приехал актер театра, кино Владимир Машков.



Фото; видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

«Мудрым, спокойным и дерзким. В нем сочеталось все, как в большом и огромном таланте», — вкратце рассказал Машков о Юдашкине.

Также среди тех, кто приехал проститься с кутюрье оказался российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.



Фото; видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

«Он для нас не ушел. Он для нас всегда будет жить в наших шоу, в наших костюмах, которые он создавал. В наших сердцах, как друг, поэтому я надеюсь, что его семья будет гордо нести дальше его имя, его Домом моды. Я думаю, Галя в память об отце создаст действительно продолжение, которым в будущем будет восхищаться весь мир, потому что его считают легендой мировой моды», — говорит артист.

Российская телеведущая, певица, актриса и общественный деятель Елена Север близко общалась с Юдашкиным в последние годы жизни модельера. Она ждала его на свое выступление, которое, к сожалению, кутюрье не смог посетить из-за плохого самочувствия.



Фото; видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

«Для нас это особая трагедия, потому что мы действительно были близки. И последнее время с Валей общались, обсуждали будущие планы, поэтому это особо трагично, правда. Очень неожиданно. Хотя понятно, что мы знали, что он болен, но все равно всегда же надеешься на лучшее и думаешь, что не завтра, а через какое-то время произойдет», — поделилась артистка.

Народный артист РФ Олег Газманов также не остался в стороне от трагедии в семье Юдашкиных и приехал проститься с великим кутюрье.



Фото; видео; www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

«Многие долго еще будут говорить о том вкладе, который он внес в области моды и дизайна, развитию нашего дизайна. Я с ним дружил по-человечески. Это очень светлый человек был. Мало, наверное, кто может с ним в этом сравниться. И я, наверное, не найду ни одного человека, кто мог бы о нем что-то плохое сказать. Мои девочки его хорошо знали. Моя жена выходила замуж в платье, которое он сделал. Очень хороший, позитивный человек. И очень жаль, что он ушел в таком возрасте», — расчувствовался певец.

Советская и российская актриса Клара Новикова дружила с Валентином Юдашкиными еще с молодости. Она рассказала забавную историю, как ей очень понравилось пальто из коллекции модельера, которое ей было не по размеру.



Фото; видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

«Я не могу сказать, что я у него одевалась. Но я была на всех его показах. И первые показы, которые были, я в них даже участвовала. Однажды я увидела пальто, которое мне понравилось. Я хочу это. Он говорит: „Возьми!“ Прямо с манекещенцы снял, отдал пальто. Я по нему топталась. И говорю: „Валь, давай исправим, покороче сделаем“. Он ответил: „Мы нарушим пропорцию“. Вот так и висит пальто. С хорошими, правильными пропорциями. Висит красоты невозможной. Прошло уже сколько лет, а оно не меняется, потому что это эксклюзивная, авторская, художественная работа», — подытожила знаменитость.

Также среди тех, кто пришел проститься с Юдашкиными были стилист Сергей Зверев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также народный артист РФ Стас Михайлов, народный артист РСФСР Владимир Винокур, российский певец Дмитрий Маликов. Более того, проститься с кутюрье приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.