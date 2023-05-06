Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 90

Многие деятели культуры, искусств и политики приехали проводить легендарного кутюрье в последний путь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; 5-tv.ru

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Модельера Валентина Юдашкина захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 5-tv.ru.

На церемонии похорон присутствовало высшее общество. Многие деятели культуры, искусств и политики приехали проводить легендарного кутюрье в последний путь. В частности, были замечены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, актер Владимир Машков, певец Николай Басков и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Модельера похоронили рядом с генеральным директором Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Валерем Шадриным, народным артистом РФ Борисом Клюевым, народной артисткой СССР, оперной певицей Бэлой Руденко.

Ранее соболезнования семье выразил президент РФ Владимир Путин.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая, ему было 59 лет, последние годы он боролся с онкологией. Метастазы появились по всему телу, в том числе в головном мозге, но очагом онкологии была почка. Несмотря на недуг, мэтр продолжал работать и выходить в свет, он желал находиться на публике, а не в тени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало семьи модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, ушедших из жизни с разницей в два дня.

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