Прилепина успешно прооперировали после покушения

Прилепина успешно прооперировали в больнице Нижнего Новгорода после попытки убийства
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; Telegram / glebnikitin_nn; 5-tv.ru
Известный патриотической позицией писатель и политик получил тяжелые травмы при взрыве его автомобиля в Нижегородской области.
Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина успешно прооперировали в больнице Нижнего Новгорода после совершенного на него покушения. Об этом 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.
Врачи будут следить за состоянием, отслеживая то, как влияет операция на легкие и что с контузией мозга.
О проведенной Прилепину операции высказался и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своем Telegram-канале он сообщил, что местные врачи оперировали писателя, консультируясь с московскими коллегами. По окончании операции Прилепина ввели в медикаментозный сон, добавил Никитин.
До этого стало известно, что у писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве его автомобиля погиб водитель — 27-летний Александр Шубин, сам писатель получил тяжелые травмы. Случившееся было квалифицировано Следственным комитетом как теракт, по подозрению в его совершении по горячим следам задержаны двое мужчин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и как мог заминировать машину Прилепина.
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