Стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 26 172

Причиной смерти Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс в организме

Фото, видео: Кадр из сериала «Тайны следствия-9», 2010 г.; Кадр из к/ф «Бесславные придурки», реж. Александр Якимчук, 2014 г.; 5-tv.ru

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Почему организм 64-летнего актера дал сбой?

Родная дочь актера Александра Тютрюмова подтвердила его смерть в беседе с 5-tv.ru. Стало известно, что знаменитость скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов.

Дочь актера сообщила, что Тютрюмов не болел. Накануне несчастья он пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его.

Звезда «Убойной силы» скончался 7 мая в 08:45 часов в одной из клиник Санкт-Петербурга. Ему было 64 года. У заслуженного артиста осталась жена, двое детей и двое внуков.

Александр Тютрюмов родился в Ленобласти. После получения профильного образования во ВГИКе он на протяжении восьми лет играл в Народном театре областного Подпорожья. В 19995 году стал актером киностудии «Ленфильм».

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер дилогии «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни.

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