Кэти Перри встала ногами на мемориальную плиту Черчиллю и взбесила британцев

Британцы никогда не восхищались американскими туристами. Вот и Кэти Перри подтвердила стереотип. На коронации Карла III певица не то что забыла про правила этикета, а вовсе своими выходками проявила неуважение к британскому народу.

Больше всего англичан разозлило то, что артистка в Вестминстерском аббатстве встала своими ногами на мемориальную плиту культового премьер-министра Уинстона Черчилля. Девушка так поступила не случайно. Кэти Перри захотела сделать «красивую» фотографию. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Кэти Перри делает фотографию на мемориальной плите Уинстона Черчилля. Фото: Reuters / POOL

Британцев это повергло в шок. Они оставили нелесные комментарии.

«Мусор»;

«Она, вероятно, даже не знает кто такой Уинстон Черчилль»;

«По правде говоря, она идиотка», — пишут читатели Daily Mail.

После этого Кэти Перри не могла найти свое место и пыталась выяснить у собравшихся гостей, где же находится ее стул. Эта ситуация тоже вызвала шквал негативных комментариев.

«Никто не доволен этой коронацией, даже Бог. Это просто за гранью абсурда, что мы все еще говорим и кланяемся королям, которые не уважали королев обычных людей, таких как Диана», — написал пользователь социальных сетей.

«Поиски Кэти Перри своего трона прервали королевские гвардейцы, приняв ее за крестьянку», — пошутил кто-то из читателей.

Ранее 5-tv.ru, о том сколько Карл III потратил на коронацию.