В Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Глава Orlen Обайтек сообщил о потере 27 миллионов долларов в день из-за отказа от российской нефти

В Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Гонор польской стороны заметно поубавился с февраля этого года, когда Россия прекратила поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Отказ от российской нефти обходится польской нефтегазовой компании Orlen в десятки миллионов долларов в день. Об этом заявил глава концерна Даниель Обайтек в интервью Financial Times.

«Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене около 30 долларов за баррель между <…> российской нефтью и альтернативными поставками», — говорится в публикации.

При этом Обайтек признал, что Orlen продолжает использовать нефть, идущую по трубопроводу «Дружба» для завода в чешском Литвинове. Также он отметил, что полная замена российского сырья возможна только при улучшении логистики.

Позиция руководителя Orlen значительно изменилась с конца февраля этого года, когда Россия перекрыла поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». Многие расценили это, как ответ на передачу Варшавой танков Leopard 2 Киеву.

Накануне остановки прокачки нефти Обайтек публично заявил, что Польша полностью готова к прекращению поставок российского «черного золота» по «Дружбе». Глава Orlen тогда подчеркнул, что из России в Польшу поступает всего лишь 10% сырья, которые Варшава с легкостью заменит нефтью из других источников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как американцы помогают России обходить потолок цен на нефть.

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В Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти

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