Казахстан подсуетился? Кто теперь будет поставлять нефть в Европу по «Дружбе»

Поляки сами давно и нагло напрашивались на перекрытие поставок российского сырья, а теперь заявляют о «других источниках».

Вопрос о том, стало ли прекращение Россией поставок нефти по трубопроводу «Дружба» ответом на передачу Польшей танков Leopard 2 Украине, сейчас не имеет принципиального значения. Гораздо важнее, кто и как дальше будет использовать «Дружбу». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Он отметил, что поляки сами давно и открыто напрашивались на перекрытие поставок российской нефти. Именно Польша наиболее агрессивно призывает прервать все экономические отношения Европы с Россией. Тот же десятый пакет санкций долго не могли согласовать как раз потому, что поляки настаивали на более жестких мерах.

«Поэтому вполне может быть, что тут сошлось: и сами поляки, как инициаторы жестких санкций, хотели показать, что с Россией никаких торговых отношений не имеют, и наши могли на это (перекрытие поставок по „Дружбе“ — Прим. ред.) пойти», — отметил Светов.

Мнение российского политолога косвенно подтверждается словами руководителя польской нефтегазовой компании Orlen Даниэля Обайтека. Накануне он заявил, что Польша была полностью готова к остановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По словам Обайтека, из России в Польшу поступало только 10% сырья, которое страна якобы с легкостью заменит нефтью из других источников.

В свою очередь Светов отметил, что поставки нефти по «Дружбе» сокращались весь прошлый год, и дело явно шло к их полному прекращению. Поэтому на сегодня, по мнению политолога, гораздо важнее, что с этим трубопроводом будет дальше.

«Сейчас идут разговоры о том, что его будет использовать Казахстан для поставок нефти в Германию, на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который всегда работал на российской нефти. Дала ли на это согласие Россия или здесь мы видим самостоятельную попытку Казахстана заработать на ситуации — вот что представляется наиболее интересным сейчас», — заявил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению военкора Дмитрия Стешина, прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» стало ответом России на передачу Польшей танков Leopard 2 киевскому режиму.