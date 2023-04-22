«Вайб 90-х»: Яна Рудковская посоветовала Пригожину никогда не снимать парик

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Рудковская: Пригожин помолодел лет на двадцать с новой прической

«Вайб 90-х»: Яна Рудковская посоветовала Пригожину никогда не снимать парик

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Знаменитость поболтала с коллегой по телефону и высказала ему все, что думает о новом образе.

В российском шоу-бизнесе в последнее время обсуждают ягодицы Филиппа Киркорова и шевелюру Иосифа Пригожина. От своих комментариев не удержалась и продюсер Яна Рудковская. Ее слова цитируют dni.ru.

По ее мнению, мужу певицы Валерии безумно идет его новый образ. Более того, увидев снимок его новой прически, она тут же позвонила Иосифу и спросила, настоящие ли это волосы. Услышав отрицательный ответ, Рудковская посоветовала коллеге не снимать парик никогда в жизни.

«Я бы на его месте не снимала его ни днем, ни ночью. Минус 20 лет сразу и модный ныне вайб девяностых. Ставлю пять!», — говорит продюсер.

Несколько дней назад Иосиф Пригожин появился на съемочной площадке одной из программ на федеральном канале с густыми черными кудрями на голове. Судя по реакции публики, ему и правда больше идет наличие волос, чем их отсутствие. Например, некоторые пользователи сети отметили, что Пригожин помолодел лет на 15, а также удивились, что наличие волос может так серьезно менять абсолютно всю внешность человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иосиф Пригожин шокировал публику шевелюрой на голове.

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