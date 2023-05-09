Жидкие чулки и шляпки: как Великая Отечественная война изменила женский стиль

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

После Великой Отечественной войны в женском гардеробе преобладали короткие юбки

Жидкие чулки и шляпки: как Великая Отечественная война изменила женский стиль

Фото: © РИА Новости / Анатолий Гаранин

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Под влиянием новых условий жизни изменился и стиль советских женщин. Как им удавалось следить за собой и оставаться женственными?

Великая Отечественная война изменила каноны женской красоты и моды. Как пишет портал dni.ru, в 1940-е советские женщины все еще отдавали предпочтение платьям, но добавляли к ним некоторые детали, делая образ более мужественным.

Подкладки на плечах, широкие ремни, накладные карманы — все это стало частью легких женственных платьев. Длина их, кстати, тоже изменилась — зауженная форма юбки или юбка-клеш были в тренде. Но не потому, что женщины хотели похвастаться голыми ногами, а потому что нужно было много двигаться, а в длинной юбке это не совсем удобно.

Средства для создания одежды тоже претерпели изменения. От дорогих тканей пришлось отказаться, поэтому одежду шили в основном из мешковины. Платья и юбки все чаще создавались в камуфляжных, серых и коричневых оттенках.

Денег на модные прически и стрижки у советских женщин тогда не было, поэтому длинные локоны бережливо собирали в хвост или косы. Популярность имели головные уборы и аксессуары: шляпки, косынки, береты и многое другое.

Но самое интересное, с чем столкнулись женщины в послевоенный период, — это бритье ног. Тогда за гладкостью кожи на ногах следили практически все дамы. Все дело в том, что чулки были самой дефицитной вещью для женского гардероба. Но модницы нашли выход из ситуации и придумали «жидкие чулки» — покрывали ноги кремом и рисовали на коже чулочную стрелку и пятку.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем должна помнить женщина, которая не умеет ухаживать за собой.

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