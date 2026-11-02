От нежного какао до насыщенного эспрессо: какой маникюр будет в тренде зимой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Несмотря на смену сезона, в моде по-прежнему останутся сочетание матовых покрытий с глянцевыми деталями.

Какой маникюр будет в тренде зимой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Зимой в фаворитах будут винные оттенки маникюра

Главным трендом этой зимы станут глубокие и насыщенные цвета маникюра. Об этом в эксклюзивном комментарии Газета.ру рассказала ведущий тренер-технолог одного из учебных центов сети салонов красоты Екатерина Муранова.

По словам эксперта, совсем скоро в фавориты окажется винная палитра. Популярностью начнут пользоваться в том числе оттенки черешни, клюквы, бордо и черной сливы.

«Особого внимания заслуживает оттенок „вишневая кола“ с благородным коричневым подтоном. Не уступает ему и шоколадная гамма: от нежного какао и холодного мокко до насыщенного эспрессо», — отметила Екатерина Муранова.

Среди цветных оттенков в лидерах останутся молочный, серо-бежевый, нежно-розовый цвета. На пике популярности в грядущем сезоне также окажется «кашемировый» маникюр с нежным полупрозрачным покрытием, отметила собеседница издания.

В плане дизайна на первое место выйдут нестандартные фигуры.

«Один из главных трендов — „бархатные“ ногти», — сказала Екатерина Муранова.

Несмотря на смену сезона, в моде по-прежнему будут холодный серебряный хром, жемчужные втирки и сочетание матовых покрытий с глянцевыми деталями. А вот от черепахового принта, тонкой клетки, твидовых узоров и акварельных разводов эксперт посоветовала отказаться — они утратили актуальность.

В приоритете зимой у женщин окажется естественная длина и аккуратная геометрия, заключила эксперт.

Ранее звездный стилист Александр Рогов назвал темный бархат одним из главных трендов грядущего сезона осень-зима 2026/27. Он посоветовал выбирать глубокие и насыщенные цвета.

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