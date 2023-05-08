Том Круз и Шакира вместе? Артисты появились вдвоем на публике

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 94

Том Круз и Шакира появились вместе на публике

Том Круз и Шакира вместе? Артисты появились вдвоем на публике

Фото: www.globallookpress.com / Dppi/Dppi

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Голливудский актер и колумбийская певица мило беседовали на одной из VIP-трибун. Но в диалог вмешался сын.

Тома Круза и Шакиру увидели вместе в Майами на гонке «Формула-1». На соревнование приехало много звезд, но внимание к себе приковали голливудский актер и колумбийская певица. Артисты появились на публике вдвоем. Фотографии, на которых знаменитости стоят вместе, стали быстро распространяться в интернете. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Тома Круза и Шакиру заметили вместе на одной из VIP-трибун. После этого в медийном поле стала появляться информация о возможном романе.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором певица и актер хорошо проводят время вместе. В кадр попал один из сыновей Шакиры от предыдущего партнера Жерара Пике.

Летом 2022 года колумбийская певица и испанский футболист расстались из-за измены игрока «Барселоны».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что популярная певица навсегда покинула Испанию.

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