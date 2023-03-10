Новая жизнь: Шакира навсегда покидает Испанию из-за плохих воспоминаний

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Певица Шакира решила начать новую жизнь в Майами

Новая жизнь: Шакира навсегда покидает Испанию из-за плохих воспоминаний

Фото: Zuma / ТАСС

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Знаменитость уже собрала вещи и совсем скоро прибудет в солнечный рай.

Певица Шакира решила начать новую жизнь и покинуть родную Барселону. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на слова близкой подруги артистки.

А все потому, что это место теперь напоминает ей только о разбитом сердце. То место, в котором ей изменил возлюбленный Жерар Пике. Согласно новой информации, артистка уже собирает чемоданы и вот-вот отправится в солнечный Майами вместе со своими детьми. Известно, что она отсудила у футболиста единоличное право опеки над детьми.

Изначально переезд планировался еще в январе, однако из-за ухудшения состояния отца Шакиры и его болезни, она отложила все свои дела. Возможно, в этот раз у знаменитости все получится. Мальчиков ждет новая школа, новые друзья, а певицу — новый этап в карьере и, быть может, в личной жизни?

Шакира ушла от спортсмена в июне 2022 года, узнав о его изменах. А о неверности Пике ей помогло догадаться любимое клубничное варенье. Вернувшись с гастролей, она заметила в холодильнике пустую банку. Поскольку футболист ненавидел это варенье, Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья». Потом оказалось, что любимый изменял ей с молодой Кларой Чиа Марти прямо у них в доме, пока певицы не было дома.

Шакира довольно эффектно переживала расставание с изменившим ей возлюбленным: она до сих пор записывает песни о женской боли с явными отсылками к минувшему скандалу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Шакира приходит в себя после разрыва с Пике.

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