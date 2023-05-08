Семенович об отношениях с мужчиной на 20 лет младше: «Ничего не вижу плохого»

Артистка считает, что чаще всего мужчины постарше умеют по-настоящему ценить спутницу.

Актриса, телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на вопрос поклонника о том, был ли у нее опыт отношений с мужчиной на 20 лет младше. Видео она опубликовала в личном блоге.

«Нет, такого опыта в моей жизни не было. Но ничего не вижу плохого. Если людей тянет друг к другу, то какая разница, сколько им лет? Но все-таки я люблю мужчин постарше — более мудрых, опытных, умеющих, знающих, ценящих. Вот так!» — рассказала артистка.

Анна Семенович старается не афишировать личную жизнь. Поклонники до сих пор не знают, кто ее нынешний спутник. Однако прежде телеведущая признавалась, что могла бы быть рядом с мужчиной старше ее на 20 лет. Также она добавляла, что в ее жизни были отношения на расстоянии. Певица назвала этот опыт «очень романтичным», так как каждый раз приходилось искать возможность для встречи.

О новом романе Анны Семенович стало известно в декабре 2022-го. С таинственным кавалером она встретилась в компании общих знакомых, он с самого начала начал дарить дорогие подарки. Одним из таких презентов стало кольцо. Вокалистка не исключила, что может выйти замуж за загадочного спутника и даже взять его фамилию. Хотя для публики планирует оставить свою нынешнюю.

«Я сделала все для этой фамилии, чтобы ее прославить. Мне кажется, она у меня прекрасная», — объясняла исполнительница.

К своим 43 годам Семенович ни разу не была замужем. По словам певицы, это никогда не беспокоило ее. Артистка заявляла, что готова ждать того, с кем ей было бы по-настоящему комфортно. Также женщина признавалась, что предложения руки и сердца получала часто, но никогда не соглашалась, потому что не видела их будущего. Для нее важно быть рядом с тем, кто захочет от нее детей.

Певица мечтает родить от нынешнего партнера девочку. Если у Семенович не получится забеременеть, то она рискнет прибегнуть к суррогатному материнству. Ради этого певица заморозила десять яйцеклеток, отдав за процедуру 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Анна Семенович стремится к одиночеству.