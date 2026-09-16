Свадьба с разницей в 55 лет: за кого вышла замуж Ангелина Вовк

Внучатая племянница Ангелины Вовк вышла замуж за видеоредактора

Сообщение о свадьбе 84-летней телеведущей Ангелины Вовк с 29-летним мужчиной оказалось связано с ее полной тезкой — внучатой племянницей, которая минувшим летом вышла замуж за видеоредактора Ивана Полбенникова. Об этом стало известно в эфире шоу на федеральном канале.

В студии программы Ангелину Вовк поздравляли с днем рождения — 16 сентября ей исполнилось 84 года. Одновременно речь зашла о свадьбе, однако гости не сразу поняли, что замуж вышла не сама телеведущая, а ее родственница.

Супругом Ангелины Вовк-младшей стал 29-летний Иван Полбенников, работающий видеоредактором шоу. Будущие супруги познакомились в съемочном павильоне.

По словам Полбенникова, девушка сразу привлекла его внимание. Мужчина пытался добиться ее расположения, а перед приглашением на первое свидание сильно волновался. В итоге он выбрал ресторан, где пара провела вечер за разговорами. Иван отметил, что особенно его заинтересовал интеллект избранницы.

Сама Ангелина Вовк рассказала, что при знакомстве с ней молодой человек признался в любви к ее внучатой племяннице. Телеведущая поверила в искренность его чувств и выразила надежду, что супруги будут счастливы.

Ранее тема возможного замужества самой Вовк обсуждалась в 2019 году, когда историк музыки Михаил Куницын сделал ей предложение. Позднее телеведущая Анна Шатилова пояснила, что история с помолвкой была шуткой и свадьба не планировалась.

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