Свадьба с разницей в 55 лет: за кого вышла замуж Ангелина Вовк

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 84 0

Молодожены познакомились во время съемок телевизионного проекта.

За кого вышла замуж Ангелина Вовк имя избранника

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внучатая племянница Ангелины Вовк вышла замуж за видеоредактора

Сообщение о свадьбе 84-летней телеведущей Ангелины Вовк с 29-летним мужчиной оказалось связано с ее полной тезкой — внучатой племянницей, которая минувшим летом вышла замуж за видеоредактора Ивана Полбенникова. Об этом стало известно в эфире шоу на федеральном канале.

В студии программы Ангелину Вовк поздравляли с днем рождения — 16 сентября ей исполнилось 84 года. Одновременно речь зашла о свадьбе, однако гости не сразу поняли, что замуж вышла не сама телеведущая, а ее родственница.

Супругом Ангелины Вовк-младшей стал 29-летний Иван Полбенников, работающий видеоредактором шоу. Будущие супруги познакомились в съемочном павильоне.

По словам Полбенникова, девушка сразу привлекла его внимание. Мужчина пытался добиться ее расположения, а перед приглашением на первое свидание сильно волновался. В итоге он выбрал ресторан, где пара провела вечер за разговорами. Иван отметил, что особенно его заинтересовал интеллект избранницы.

Сама Ангелина Вовк рассказала, что при знакомстве с ней молодой человек признался в любви к ее внучатой племяннице. Телеведущая поверила в искренность его чувств и выразила надежду, что супруги будут счастливы.

Ранее тема возможного замужества самой Вовк обсуждалась в 2019 году, когда историк музыки Михаил Куницын сделал ей предложение. Позднее телеведущая Анна Шатилова пояснила, что история с помолвкой была шуткой и свадьба не планировалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
В Зимбабве открылся центр русского языка и культуры
22:40
Елена Товстик решила написать мемуары и попробовать себя в кино
22:25
Юбилейный сезон программы «Я в деле» стартовал в Москве
22:10
Свинка Пеппа в шоке: дом создателя мультфильма ограбили румынские воры
21:55
Последние дни: генконсульство Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать
21:47
Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен