Гражданин России погиб во время обстрела сектора Газа со стороны Израиля

В секторе Газа во время обстрела израильскими военными погиб гражданин России Джамал Абу Хасван. Об этом РИА Новости сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Как рассказал его сосед и друг Муавия Якоб, ракета попала прямо в квартиру, где в тот момент находился Хасван, его жена и сын. Все они погибли. Уточняется, что Хасван занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Также стало известно о гибели как минимум девяти человек в результате обстрела Израиля по сектору Газа. До этого палестинские радикалы выпустили 22 ракеты, четыре из которых были перехвачены системой противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Алеппо, погиб военный.