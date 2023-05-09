Гражданин России погиб во время обстрела сектора Газа со стороны Израиля

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Погибший занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Гражданин России погиб во время обстрела сектора Газа со стороны Израиля

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM

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В секторе Газа во время обстрела израильскими военными погиб гражданин России Джамал Абу Хасван. Об этом РИА Новости сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Как рассказал его сосед и друг Муавия Якоб, ракета попала прямо в квартиру, где в тот момент находился Хасван, его жена и сын. Все они погибли. Уточняется, что Хасван занимал должность главы медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Также стало известно о гибели как минимум девяти человек в результате обстрела Израиля по сектору Газа. До этого палестинские радикалы выпустили 22 ракеты, четыре из которых были перехвачены системой противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Алеппо, погиб военный.

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