Как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ

Знаменитости готовы были сражаться наравне со всеми, несмотря на популярность.

Советские актрисы не все свое время показывали умения на сцене. В определенные годы этим женщинам пришлось защищать свою родину наравне с мужчинами. Будучи юными девушки уходили на фронт и достойно сражались.

Например, актриса Антонина Максимова была на службе радисткой до 1943 года. На начало войны ей было 25 лет. Тогда ее зачислили во фронтовой театр и она радовала зрителей своими появлениях в разных проектах. Среди них «Балладе о солдате», «Тайна двух океанов», «Как закалялась сталь» и другие. Женщину наградили Орденом Отечественной войны II степени.

В том числе отличилась Гуля (Марионелла) Королева. До войны актриса играла в пяти разных картинах, в одной из них даже была в главных ролях. Однако и ей пришлось встать на защиту Отечества. Женщина поступила в медико-санитарный батальон, принимала участие в битвах под Сталинградом.

Однажды актриса вынесла с поля боя 50 раненых солдат. Она самая первая врывалась во вражеский окоп, сделала несколько бросков гранат и ликвидировала 15 немецких фашистов. Когда ее смертельно ранили рядом с хутором Паньшино, то все равно продолжала бой до прихода подкрепления. Увы, в тот день Марионелла героически погибла. Ее наградили орденом Красного Знамени.

Актриса Элина Быстрицкая трудилась санитаркой в военное время. Она числилась во фронтовом передвижном госпитале. Когда началась война, будущей знаменитости было всего 13 лет.

«Я просто старалась делать все, что делают старшие. Когда начинался обстрел или бомбежка, ты просто ложишься на землю и лежишь. А дальше — как повезет», — рассказывала как-то артистка.

По ее словам, самым жутким в тот период был вид молодых мужчин, от которых практически ничего не оставалось. По мнению Быстрицкой, война и злодеяния нацистов — это трагедия, последствия которой отразились на каждом. Однако люди все равно не теряли себя, они продолжали держаться.

Актриса перетаскивала тяжелые носилки с ранеными бойцами, вследствие чего ее здоровье испортилось. В будущем звезда так и не смогла завести ребенка, хотя прожила очень долгую жизнь. Быстрицкую наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

Актриса Зоя Василькова тоже отличилась своими заслугами на фронте. На войну она попала будучи молодой, 17-летней девушкой. Тогда она очень рвалась на передовую, хотелось тоже защищать отечество, как это делали герои.

Василькова попала на службу частях ПВО у своего папы, который тогда был командиром корпуса. Молодая героиня заряжала шары-пилоты, созданные для сбивания фашистских воздушных суден. Однажды артистка даже попала в бомбежку. Тогда звезда передвигалась на машине, но столкнулась с рельсами и перелетела через лобовое стекло. В тот момент Василькова потеряла очень много крови, пришлось пройти долгое лечение.

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