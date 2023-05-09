Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили

В Москве отменили воздушную часть Парада Победы на Красной Площади. Об этом во время прямой трансляции сообщил диктор. Причины такого решения не раскрываются.

В Москве завершился Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Зрители могли наблюдать более десяти тысяч военнослужащих и 125 единиц вооружения разных родов войск и соединений.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на церемонии произнес речь о мирном будущем. Он отметил, что для России нет недружественных народов.