Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 327

Наши деды и прадеды прославили и обессмертили свои имена во времена ВОВ.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
День Победы 9 Мая

Владимир Путин поздравил с Днем Победы всех россиян во время своей речи на Красной площади, где проходит Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляю вас с Праздником, с Днем Победы. С Праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», — заявил российский лидер.

На Параде в Москве в этом году принимают участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники разных родов войск и соединений. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица.

В том числе на Парад прибыли лидеры стран СНГ и иностранные политики. Это президент Киргизии Сердар Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сказал о мирном будущем России.

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