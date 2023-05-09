Илон Маск призвал не пользоваться WhatsApp*: «Нельзя доверять»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29

Илон Маск призвал не доверять мессенджеру WhatsApp*

Илон Маск призвал не пользоваться WhatsApp*: «Нельзя доверять»

Фото: www.globallookpress.com / imago-images.de

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Миллиардер поделился интересной историей про основателей популярного мессенджера.

Американский миллиардер Илон Маск призвал не доверять мессенджеру WhatsApp*. Об этом основатель компаний Tesla и SpaceX написал в сервисе микроблогов Twitter, который купил в 2022 году.

Один из пользователей социальной сети написал, что популярный мессенджер несколько раз использовал микрофон пока тот спал.

«WhatsApp нельзя доверять», — ответил Илон Маск на сообщение.

Миллиардер добавил, что основатели WhatsApp ушли из компании Meta** в полном разочаровании из-за недопустимых с их точки зрения модификаций.

Позднее бизнесмен добавил, что лучше не доверять вообще ничему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск и Стивен Кинг устроили перепалку в Twitter. Виной всему стала Украина.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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