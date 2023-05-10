«Величайшая охота на ведьм»: Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования

С решением присяжных миллиардер, желающий стать президентом США во второй раз, не согласился.

Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в попытке изнасиловать журналистку и писательницу Джин Кэрролл в 90-е. Об этом сообщил телеканал CNN.

Политика обязали выплатить пострадавшей два миллиона долларов в качестве компенсации ущерба, который она получила из-за домогательств. Также Трамп должен выплатить еще три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и вред ее репутации. Таким образом Джин Кэррол получит от кандидата в президенты США пять миллионов долларов.

Дональд Трамп свою вину не признал. Решение суда он назвал позором и величайшей охотой на ведьм.

Писательница и журналистка Джин Кэрролл выдвинула обвинения в адрес Дональда Трампа в 2019 году. Женщина утверждает, что в 1996-м политик изнасиловал ее в примерочной универмага в Нью-Йорке.

Сам Трамп говорил, что даже не знает, кто такая Джин Кэрролл. По его мнению, журналистка выступила с обвинениями ради пиара своей книги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ФБР устроило шоу с обысками у Дональда Трампа.