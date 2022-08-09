Добро пожаловать в «нулевые»! Зачем ФБР устроило шоу с обысками у Трампа

Журналисты тут же выстроили связь между обысками и падением рейтинга нынешнего американского лидера.

Сегодня ФБР дало старт новой президентской кампании в США — по крайней мере, неофициально. Бюро ворвалось в особняк Дональда Трампа и провело там обыск. Что искали агенты непонятно, но вскрыли даже сейф бывшего главы государства. О карточном домике американской власти Написат Щамхалова.

Частная резиденция Трампа расположена на побережье Палм-Бич. Минувшей ночью элитный загородный клуб оказался в плотном кольце полицейской осады. К месту тут же съехались репортеры. По их данным, агенты ФБР перевернули весь особняк, принадлежащий Трампу, дольше всего федералы задержались в спальне и рабочих кабинетах экс-президента США. Сам он в это время находясь в другом штате, назвал происходящее настоящим беззаконием, охотой на ведьм и жалкой попыткой избавиться от него, как от сильного конкурента.

«Это неправомерный налет на мой дом. Это неуместно, действиям прокуратуры нет оправдания. Систему правосудия превратили в оружие для атак. Левые демократы отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году», — заявил Трамп.

Настоящим позором и откровенной провокацией происходящее назвал и старший сын экс-президента. Эрик Трамп, несмотря на глубокую ночь, выступил в эфире Fox News.

«Добро пожаловать в политику, Добро пожаловать в „нулевые“! Мой отец провел огромную работу для этой страны, а на него с 2016 года „копают“. Сколько раз ему угрожали импичментом? Они преследовали его, они преследовали нас. Ни одна семья в Америке не получила столько ножей в спину, сколько семья Трамп», — заявил старший сын политика.

Искали, по данным американской прессы, некие документы, которые Трамп якобы прихватил с собой, покидая овальный кабинет. Вот только комментировать это ни ФБР, ни Минюст не спешат. А Белый дом и вовсе делает вид, что об обысках нынешняя администрация ничего не знает.

«Представитель Белого дома заявил, что его не уведомляли об обыске. Президент Джо Байден, как заявил высокопоставленный чиновник администрации, не знал об обысках в Мар-а-Лаго до тех пор, пока об этом не сообщили в новостях», — заявляет CNN.

Но журналисты тут же выстроили связь между обысками и падением рейтинга нынешнего американского лидера. Байден непопулярен. Его винят в рекордной инфляции, безумных и неконтролируемых тратах на Украину. Очередной скандал с поставками спровоцировал фильм CBS, который вскрыл неприятную правду: большая часть поставляемого вооружения до ВСУ так и не доходит. Республиканец Трамп же на этом фоне выглядит как вполне достойная замена теряющему позиции Байдену. Его последняя встреча со сторонниками собрала полный стадион.

«Дональд Трамп сейчас не у власти, то есть не является причиной нестабильности в стране. И сейчас он очень популярен. Поэтому, как говорится, если ты собираешься напасть на королевство, убей короля. Трамп сейчас — тот самый король, которого пытаются посадить в тюрьму. Обыск определенно прошел по политическим причинам», — считает бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Об этом же заявил и губернатор Флориды, где находится резиденция Трампа.

«Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время, как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся… Банановая республика», — считает Рон Десантис.

Но Трампу даже из этой ситуации удалось сделать шоу. К резиденции прямо сейчас стягиваются десятки сторонников экс президента. Это уже напоминает очередной съезд республиканцев: повсюду американские флаги, портреты Трампа, несмотря на глубокую ночь гремит музыка, и уже звучат призывы голосовать за Трампа на следующих президентских выборах.