Очевидцы сообщают о падении человека из окна 13 этажа во время пожара в Москве
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По предварительной информации, люди просят о помощи из соседних от эпицентра пожара помещений.
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Очевидцы сообщают о падении человека из окна 13 этажа во время пожара в Москве. Предварительно, по данным 5-tv.ru, люди просят о помощи из соседних от эпицентра пожара помещений.
Информация о падении человека уточняется. На место выехали экстренные службы. Сообщается уже о двоих погибших.
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