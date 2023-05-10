Очевидцы сообщают о падении человека из окна 13 этажа во время пожара в Москве

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 35

По предварительной информации, люди просят о помощи из соседних от эпицентра пожара помещений.

Очевидцы сообщают о падении человека из окна 13 этажа во время пожара в Москве

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Очевидцы сообщают о падении человека из окна 13 этажа во время пожара в Москве. Предварительно, по данным 5-tv.ru, люди просят о помощи из соседних от эпицентра пожара помещений.

Информация о падении человека уточняется. На место выехали экстренные службы. Сообщается уже о двоих погибших.

 

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

12:18
«Выбора нет»: психолог оценила состояние Костомарова по фото из больницы
12:03
В России на 12% может подорожать иностранная бытовая техника
11:57
В Петербурге прощаются со звездой «Убойной силы» Александром Тютрюмовым
11:56
«Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая
11:49
«Напряженная ситуация»: почему Залужный воздержался от встречи с начальниками НАТО
11:42
США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ*

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Буланова рассказала о своих чувствах во время выступления перед ранеными бойцами СВО
«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео