Деменция и неадекватность: как мороженое влияет на разум Байдена

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 123

Диетолог Соломатина: «углеводный» рацион Байдена может привести его к деменции

Деменция и неадекватность: как мороженое влияет на разум Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - CNP

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Президент США беспокоит супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питается углеводами и игнорирует клетчатку и рыбу.

Рацион президента США Джо Байдена можно по-настоящему назвать детским, так как американский лидер предпочитает мороженое, пиццу, бутерброды с арахисовым маслом и прочие блюда, богатые углеводами. В беседе с 5-tv.ru диетолог Елена Соломатина объяснила, чем может быть опасно такое питание.

«Такой рацион, конечно же, неполноценен ни для кого, поскольку человек должен потреблять определенное количество питательных веществ, чтобы быть активным и сохранять интеллектуальное и физическое здоровье долгие годы», — сказала эксперт.

У людей возраста Джо Байдена происходит перестройка: организму становится трудно переваривать определенные продукты, в том числе клетчатку. А углеводы дают пожилому человеку моментальное чувство энергии, поэтому им так нравится сладкое. Но в организме от недостатка питательных веществ происходит полный хаос.

«Не хватает Омеги-3, жирных кислот. Они необходимы для нормальной работы головного мозга. Они есть в рыбе, масле, но вряд ли он (Джо Байден — Прим. ред.) потребляет льняное масло. Витамин D в основном в рыбе, яйцах, молочных продуктах. Витамина В12 не хватает пожилым, потому что он содержится только в продуктах животного происхождения, не в полноценных, не гамбургерах. Если его не хватает, человек начинает теряться в пространстве, у него нарушается ориентация в пространстве», — рассказала Соломатина.

Помимо прочего, недостаток питательных веществ провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и дегенеративные изменения. На этом фоне у человека развивается деменция.

«Последствия одинаковы: неадекватность суждений, решений, скорость мышления. Погибают нейроны, они не могут передавать нервные импульсы», — объяснила диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден признался в любви к мороженому, когда говорил о расстреле детей в приходской школе.

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