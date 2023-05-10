«Плясать под дудку»: в Госдуме отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо

Почему организаторам мероприятий зачастую «проще» отказаться от участия российских спортсменов?

Запрет на ношение георгиевских ленточек во время пребывания на чемпионате мира по дзюдо в Дохе можно отнести к проискам киевского режима. Таким мнением с агентством ТАСС поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Прежде депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал в социальных сетях снимок трех болельщиков с георгиевскими лентами. Затем организаторы турнира потребовали от них снять символику Победы, а после отказа те были выведены с трибун.

Журова отметила, что сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. По ее словам, именно украинской стороне «мозолят глаза» подобные детали. Они и дальше, считает депутат, продолжат устраивать провокации, преследуя свою главную цель — полную изоляцию России.

«На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной», — прокомментировала Журова.

Парламентарий отметила, что организаторы спортивных соревнований не хотят допускать российских атлетов из-за опасений провокаций, которые могут совершать не только украинские спортсмены, но и «специальные люди».

По словам Журовой, Киев пытается заставить весь мир «плясать под свою дудку», и сколько еще это будет терпеть общественность, неясно.

В заключение олимпийская чемпионка добавила, что инцидент можно было предотвратить одним простым предупреждением до начала соревнований. Она считает, что организаторы должны были дать всем посетителям рекомендации не появляться на трибунах с георгиевскими лентами.

Ранее 5-tv.ru писал, что дзюдоистов из РФ ждет проверка биографии и соцсетей перед чемпионатом мира.