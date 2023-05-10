Мужчина лишился части носа в уличной драке в подмосковном Дмитрове

В Московской области в городе Дмитров мужчине откусили часть носа в уличной драке. Об этом сайту 5-tv.ru стало известно 10 мая.

Поздно вечером 9 мая в полицию обратился пострадавший. Он рассказал правоохранителям, что в ходе драки его противник воспользовался приемом боксера Майка Тайсона.

Тот обнажил зубы, но, в отличие от известного боксера, целился не в ухо, а в нос. Мужчине успешно удалось откусить часть дыхательного органа своему визави.

Драка приблизительно началась в 19:00, а около 21:00 пострадавший обратился в больницу. Там ему ампутировали фрагмент носа.

Ранее 5-tv.ru писал, что был задержан четвертый подозреваемый в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Мужчину доставили в отдел СК для проведения следственных действий.