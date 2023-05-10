Мужчина лишился части носа в уличной драке в подмосковном Дмитрове
Пострадавший обратился в больницу, где ему ампутировали часть дыхательного органа.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В Московской области в городе Дмитров мужчине откусили часть носа в уличной драке. Об этом сайту 5-tv.ru стало известно 10 мая.
Поздно вечером 9 мая в полицию обратился пострадавший. Он рассказал правоохранителям, что в ходе драки его противник воспользовался приемом боксера Майка Тайсона.
Тот обнажил зубы, но, в отличие от известного боксера, целился не в ухо, а в нос. Мужчине успешно удалось откусить часть дыхательного органа своему визави.
Драка приблизительно началась в 19:00, а около 21:00 пострадавший обратился в больницу. Там ему ампутировали фрагмент носа.
Ранее 5-tv.ru писал, что был задержан четвертый подозреваемый в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Мужчину доставили в отдел СК для проведения следственных действий.
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?