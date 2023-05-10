Пропал и не выходил на связь: актера из «Экипажа» нашли мертвым в квартире

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Светлана Шевченко
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Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в московской квартире

Пропал и не выходил на связь: актера из «Экипажа» нашли мертвым в квартире

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

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Панику подняли родственники после длительных попыток дозвониться до пенсионера.

Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в московской квартире. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Предварительно, 80-летний заслуженный артист РФ длительное время не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру, которая располагалась в Даниловском районе Москвы. Родственники звезды обратились в полицию 8 мая.

Тело Анатолия Елизарова было найдено в одном из помещений после того, как дверь вскрыли экстренные службы. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Анатолий Елизаров родился в блокадном Ленинграде в семье военных. Долгие годы учился искусству пантомимы и играл в постановках артиста Рудольфа Славского. В итоге Елизаров стал ярким представителем классического направления «чистый мим».

Его творческая жизнь была связана не только с театром, но и с кино. В его биографии более десятка ролей в таких фильмах, как «Айболит-66», «Экипаж», «Мнимый больной» и других.

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