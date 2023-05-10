В Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

YLE: в Финляндии продают остров с военными укреплениями у границы с РФ

В Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Участок суши находился под управлением сил обороны Финляндии до 2015 года.

В Финляндии на продажу выставлен остров Ранкки, на котором имеются военные укрепления. Объект находится на юго-востоке, недалеко от российской границы. Об этом сообщило местное телевидение.

«Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро», — приводит цитату из объявления общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

На данный момент островом владеет Исмо Рятю: он приобрел его в 2015 году, до этого земля была под управлением оборонных сил страны. Восемь лет назад он заплатил за участок суши с критической инфраструктурой всего 700 тысяч евро. Сейчас мужчина уверен в перспективах удачной перепродажи Ранкки уже к концу 2023 года.

Рятю подчеркнул, что в развитие острова были вложены крупные суммы. На участке суши находится более 100 земельных участков, которые уже выставлены на продажу. Все они имеют геотермальное отопление.

Ранее 5-tv.ru писал, почему число въезжающих в Россию из стран Прибалтики, Финляндии и Польши выросло в разы.

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В Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с РФ

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