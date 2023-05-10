В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке между РФ, Украиной и Турцией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Представители Москвы, Киева, Анкары и ООН обсудят вопросы, связанные с реализацией договора.

В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке между РФ, Украиной и Турцией

Фото: REUTERS / Bernadett Szabo

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В Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон. Анкара ведет диалог для продления продовольственной инициативы, сообщает сайт Sputnik Türkiye со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара.

Он уточнил, что в переговорах принимают участие все стороны – Москва, Киев, Анкара и ООН. По его словам, ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора. В частности, отметил министр, важное внимание уделят выполнению российской части соглашений.

Диалог будет продолжаться два дня. Как ранее отметили в Анкаре, зерновая инициатива должна быть продлена с учетом желаний и возражений России. Турецкие власти направили все усилия на продление сделки. Для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана продолжение станет сигналом Западу, благодаря которому они начнут воспринимать Анкару как надежного партнера.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

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